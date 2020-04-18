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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающей Пасхой.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Пусть в наших сердцах будут добро, свет и милосердие, а в домах — радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю вернется мир. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома — это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно — ее будущего, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса. Также Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающей Пасхой.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Пусть в наших сердцах будут добро, свет и милосердие, а в домах — радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю вернется мир. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома — это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно — ее будущего, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса. Также Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.