В Украинской Православной Церкви (УПЦ) Московского патриархата призвали прихожан получить благодатный огонь, несмотря карантин в связи с коронавирусом.

Об этом сообщили просветительском отделе УПЦ МП.

Сообщается, что раздача благодатного огня будет проводиться для прихожан в Киеве в Свято-Воскресенском храме.

— Завтра (18 апреля - прим.), с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома. Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы столкнуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру, - сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

В УПЦ отметили, что каждый пришедший в храм сможет зажечь лампаду от благодатного огня.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса. Также Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.