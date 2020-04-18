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Митрополит Онуфрий, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата и епископ РПЦ, госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
Об этом 18 апреля сообщило издание «Религиозная правда» со ссылкой на свои источники в Киево-Печерской лавре.
Также, по информации издания, коронавирусом заразился митрополит Антоний. Сообщается, церковники проходили тесты на наличие инфекции тайно.
— Митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно и были госпитализированы под чужим именем. Так поступили с целью обезопасить РПЦвУ от обвинений накануне Пасхи, – пишет издание.
Вечером 17 апреля, как отметили в РП, митрополит Антоний появился в программе «Свобода слова Савика Шустера». Церковник выступил в эфире через видеосвязь. Для этого он якобы покинул клинику и поехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в программе, о которой была договоренность заранее.
— Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него пока самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутации церкви, – сказал источник издания.
Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.
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Митрополит Онуфрий, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата и епископ РПЦ, госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
Об этом 18 апреля сообщило издание «Религиозная правда» со ссылкой на свои источники в Киево-Печерской лавре.
Также, по информации издания, коронавирусом заразился митрополит Антоний. Сообщается, церковники проходили тесты на наличие инфекции тайно.
— Митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно и были госпитализированы под чужим именем. Так поступили с целью обезопасить РПЦвУ от обвинений накануне Пасхи, – пишет издание.
Вечером 17 апреля, как отметили в РП, митрополит Антоний появился в программе «Свобода слова Савика Шустера». Церковник выступил в эфире через видеосвязь. Для этого он якобы покинул клинику и поехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в программе, о которой была договоренность заранее.
— Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него пока самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутации церкви, – сказал источник издания.
Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.