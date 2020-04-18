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По данным Национальной полиции, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 млн граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то в Украине может быть масштабная вспышка коронавируса.
Об этом заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
— Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам — административным наказаниям, - сказал Артем Шевчеко.
Он добавил, что в субботу и воскресенье (18-19 апреля), во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если люди не прислушаются к рекомендациям и пойдут на Пасху в храмы, количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
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По данным Национальной полиции, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 млн граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то в Украине может быть масштабная вспышка коронавируса.
Об этом заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
— Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам — административным наказаниям, - сказал Артем Шевчеко.
Он добавил, что в субботу и воскресенье (18-19 апреля), во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если люди не прислушаются к рекомендациям и пойдут на Пасху в храмы, количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.