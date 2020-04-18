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Николаевский фермер Руслан Нерода очистил окрестности города от мусора и призвал людей не устраивать свалку.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Передо мной дорога, которая ведет на свалку в Коренихе. Это Варваровка. По какой-то причине наши не очень воспитанные люди по дороге на свалку заезжают сюда, к нам и скидывают мусор где им понравится. Тут работало 10 человек, 3 недели и мы выгребли 80 кубов грязи, которую здесь набросали. еще грести, конечно, нам осталось очень много. Хочется обратиться ко всем, кто этим занимается и не может доехать до свалки. Вот это, что здесь написано (указывает на таблицу «Не мусорить. Ведется видеонаблюдение. Штраф 50 000 гривен», - прим.) — это не шутки. Это легкое предупреждение. Если мы опять заметим какую-то кучу то будем искать до последнего, - сказал Руслан Нерода.
Напомним, что на Кинбурнской косе в Геродотовом лесу неизвестные устроили свалку.
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Николаевский фермер Руслан Нерода очистил окрестности города от мусора и призвал людей не устраивать свалку.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Передо мной дорога, которая ведет на свалку в Коренихе. Это Варваровка. По какой-то причине наши не очень воспитанные люди по дороге на свалку заезжают сюда, к нам и скидывают мусор где им понравится. Тут работало 10 человек, 3 недели и мы выгребли 80 кубов грязи, которую здесь набросали. еще грести, конечно, нам осталось очень много. Хочется обратиться ко всем, кто этим занимается и не может доехать до свалки. Вот это, что здесь написано (указывает на таблицу «Не мусорить. Ведется видеонаблюдение. Штраф 50 000 гривен», - прим.) — это не шутки. Это легкое предупреждение. Если мы опять заметим какую-то кучу то будем искать до последнего, - сказал Руслан Нерода.
Напомним, что на Кинбурнской косе в Геродотовом лесу неизвестные устроили свалку.