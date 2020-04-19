По состоянию на утро 19 апреля в мире подтверждено 2 332 471 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 160 784 летальных, 600 006 человек выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometer.

США продолжают оставаться страной с самым большим количеством подтвержденных и летальных случаев: коронавирус там подтвержден у 738 923 человек, из них 39 015 умерли и 68 285 выздоровели.

В Испании COVID-19 диагностирован у 194,4 тысячи человек, из них 20,6 умерли. В Италии 175,9 тысячи инфицированных, умерло 23,2 тысячи человек. Во Франции выявлено 151,7 тысячи случаев COVID-19, 19,3 тысячи человек умерло. В Германии коронавирусная болезнь диагностирована у 143,7 тысячи человек, 4,5 тысячи из них умерли.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова медработники, которые лечат больных коронавирусом, ушли в добровольный карантин. Врачи постоянно находятся в больнице и не контактируют со своими родными.