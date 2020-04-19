Запуск космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая.

Об этом сообщил директор Космического агентства США (NASA)Джеймс Фредерик Брайденстайн на своей странице в Twitter.

«27 мая снова запустит американских астронавтов на американских ракетах с американской земли!», — написал он.

Запуск космического корабля Crew Dragon произойдет из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета Falcon-9 и космический корабль Crew Dragon должны стартовать в 20:30.

Известно, что во время полета произойдет стыковка с Международной космической станцией.

Напомним, в ноябре компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.