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Запуск космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая.
Об этом сообщил директор Космического агентства США (NASA)Джеймс Фредерик Брайденстайн на своей странице в Twitter.
«27 мая снова запустит американских астронавтов на американских ракетах с американской земли!», — написал он.
Запуск космического корабля Crew Dragon произойдет из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета Falcon-9 и космический корабль Crew Dragon должны стартовать в 20:30.
Известно, что во время полета произойдет стыковка с Международной космической станцией.
Напомним, в ноябре компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.
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Запуск космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая.
Об этом сообщил директор Космического агентства США (NASA)Джеймс Фредерик Брайденстайн на своей странице в Twitter.
«27 мая снова запустит американских астронавтов на американских ракетах с американской земли!», — написал он.
Запуск космического корабля Crew Dragon произойдет из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета Falcon-9 и космический корабль Crew Dragon должны стартовать в 20:30.
Известно, что во время полета произойдет стыковка с Международной космической станцией.
Напомним, в ноябре компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.