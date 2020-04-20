Около двух тысяч жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг на площадь Ицхака Рабина.

Об этом сообщает Esquire.

Все участники протеста были в маска и соблюдали необходимую дистанцию в два метра.

Жесткие ограничения, действовавшие в Израиле из-за коронавирусе, начали ослаблять.

Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа, у здания правительства Северной Осетии люди устроили несанкционированную акцию. Они выступили против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.