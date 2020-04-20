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Около двух тысяч жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг на площадь Ицхака Рабина.
Об этом сообщает Esquire.
Все участники протеста были в маска и соблюдали необходимую дистанцию в два метра.
Жесткие ограничения, действовавшие в Израиле из-за коронавирусе, начали ослаблять.
Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа, у здания правительства Северной Осетии люди устроили несанкционированную акцию. Они выступили против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Около двух тысяч жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг на площадь Ицхака Рабина.
Об этом сообщает Esquire.
Все участники протеста были в маска и соблюдали необходимую дистанцию в два метра.
Жесткие ограничения, действовавшие в Израиле из-за коронавирусе, начали ослаблять.
Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа, у здания правительства Северной Осетии люди устроили несанкционированную акцию. Они выступили против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.