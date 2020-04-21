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В городе Почаев Кременецкого района, где расположена принадлежащая Московскому патриархату Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд.
Об этом сообщил первый зампредседателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич, передаёт Украинская правда.
— Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ВТЕБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - прим.). Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10 утра 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города, - говорится в сообщении.
По словам Онишкевича, за предыдущие сутки официально в Почаеве подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом, всего в Кременецком районе подтверждено уже 42 случая.
Местные СМИ пишут, что с понедельника, 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, от которого зависит обеспечение жизнедеятельности города, и даже такой транспорт должен будет иметь специальные пропуска.
Ранее сообщалось, что украинское правительство планирует продолжить карантин, при этом у него будет смягчение в некоторых сферах.
В городе Почаев Кременецкого района, где расположена принадлежащая Московскому патриархату Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд.
Об этом сообщил первый зампредседателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич, передаёт Украинская правда.
— Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ВТЕБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - прим.). Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10 утра 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города, - говорится в сообщении.
По словам Онишкевича, за предыдущие сутки официально в Почаеве подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом, всего в Кременецком районе подтверждено уже 42 случая.
Местные СМИ пишут, что с понедельника, 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, от которого зависит обеспечение жизнедеятельности города, и даже такой транспорт должен будет иметь специальные пропуска.
Ранее сообщалось, что украинское правительство планирует продолжить карантин, при этом у него будет смягчение в некоторых сферах.