В Молдове с 27 апреля возобновят работу все торговые точки, за исключением рынков и торговых центров.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает Newsmaker.

— С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при строгом соблюдении санитарных норм, — сказал Ион Кику.

По словам Кику, гражданам также позволят гулять в парках, но они должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более трех человек.

Отметим, в Молдове 17 марта объявили чрезвычайное положение.

По последним данным в стране подтвердили 3110 случаев заражения коронавирусом, 84 человека умерли.

Как сообщалось, правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.