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В Молдове с 27 апреля возобновят работу все торговые точки, за исключением рынков и торговых центров.
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает Newsmaker.
— С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при строгом соблюдении санитарных норм, — сказал Ион Кику.
По словам Кику, гражданам также позволят гулять в парках, но они должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более трех человек.
Отметим, в Молдове 17 марта объявили чрезвычайное положение.
По последним данным в стране подтвердили 3110 случаев заражения коронавирусом, 84 человека умерли.
Как сообщалось, правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.
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В Молдове с 27 апреля возобновят работу все торговые точки, за исключением рынков и торговых центров.
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает Newsmaker.
— С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при строгом соблюдении санитарных норм, — сказал Ион Кику.
По словам Кику, гражданам также позволят гулять в парках, но они должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более трех человек.
Отметим, в Молдове 17 марта объявили чрезвычайное положение.
По последним данным в стране подтвердили 3110 случаев заражения коронавирусом, 84 человека умерли.
Как сообщалось, правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов