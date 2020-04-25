В китайском Ухане, который был эпицентром вспышки коронавируса, выздоровел последний тяжелобольной пациент.

Об этом сообщает Xinhua.

24 апреля из больницы в провинции Хубэй выписали последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в провинции Хубэй за последние сутки не было никаких новых подозрений и подтвержденных случаев коронавируса.

В Ухане лечат еще 47 человек с коронавирусом.

С начала эпидемии в Ухане зафиксировали более 50 тысяч случаев инфицирования, из них 3869 - летальные и более 46 тысяч человек выздоровели.

Напомним, город Ухань, который был эпицентром распространения COVID-19, официально открыли после 76-дневного карантина. В городе устроили праздник.