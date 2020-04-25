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В китайском Ухане, который был эпицентром вспышки коронавируса, выздоровел последний тяжелобольной пациент.
Об этом сообщает Xinhua.
24 апреля из больницы в провинции Хубэй выписали последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в провинции Хубэй за последние сутки не было никаких новых подозрений и подтвержденных случаев коронавируса.
В Ухане лечат еще 47 человек с коронавирусом.
С начала эпидемии в Ухане зафиксировали более 50 тысяч случаев инфицирования, из них 3869 - летальные и более 46 тысяч человек выздоровели.
Напомним, город Ухань, который был эпицентром распространения COVID-19, официально открыли после 76-дневного карантина. В городе устроили праздник.
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В китайском Ухане, который был эпицентром вспышки коронавируса, выздоровел последний тяжелобольной пациент.
Об этом сообщает Xinhua.
24 апреля из больницы в провинции Хубэй выписали последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в провинции Хубэй за последние сутки не было никаких новых подозрений и подтвержденных случаев коронавируса.
В Ухане лечат еще 47 человек с коронавирусом.
С начала эпидемии в Ухане зафиксировали более 50 тысяч случаев инфицирования, из них 3869 - летальные и более 46 тысяч человек выздоровели.
Напомним, город Ухань, который был эпицентром распространения COVID-19, официально открыли после 76-дневного карантина. В городе устроили праздник.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов