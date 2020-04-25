|Скорость ветра:
|7.9 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:43
|Заход солнца:
|20:09
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Стокгольмское энергоснабжающее предприятие Stockholm Exergi закрыло угольную ТЭЦ KVV6 (Kraftvärmeverk 6).
Это была последняя угольная электростанция в Стокгольме, пишет ZN.ua.
На ТЭЦ было две котельные, одна из которых была выведена из эксплуатации еще осенью. Другая оставалась в качестве резерва, но не была задействована через мягкую зиму. Окончательное закрытие произошло с завершением отопительного сезона и на два года раньше запланированного срока.
— Наша цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии, — говорит Андерс Егельруд, генеральный директор Stockholm Exergi.
Стокгольм планирует полностью прекратить использование ископаемого топлива (во всех секторах) к 2040 году, а Швеция в целом обязуется полностью перейти на ВИЭ к тому же сроку, и стать климатически-нейтральной до 2045 года. Закрытие угольной электростанции является одним из шагов к этим целям.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что планируют постепенно прекратить добычу угля и закрыть шахты, а для шахтеров найти новые рабочие места.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
Стокгольмское энергоснабжающее предприятие Stockholm Exergi закрыло угольную ТЭЦ KVV6 (Kraftvärmeverk 6).
Это была последняя угольная электростанция в Стокгольме, пишет ZN.ua.
На ТЭЦ было две котельные, одна из которых была выведена из эксплуатации еще осенью. Другая оставалась в качестве резерва, но не была задействована через мягкую зиму. Окончательное закрытие произошло с завершением отопительного сезона и на два года раньше запланированного срока.
— Наша цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии, — говорит Андерс Егельруд, генеральный директор Stockholm Exergi.
Стокгольм планирует полностью прекратить использование ископаемого топлива (во всех секторах) к 2040 году, а Швеция в целом обязуется полностью перейти на ВИЭ к тому же сроку, и стать климатически-нейтральной до 2045 года. Закрытие угольной электростанции является одним из шагов к этим целям.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что планируют постепенно прекратить добычу угля и закрыть шахты, а для шахтеров найти новые рабочие места.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов