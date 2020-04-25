Стокгольмское энергоснабжающее предприятие Stockholm Exergi закрыло угольную ТЭЦ KVV6 (Kraftvärmeverk 6).

Это была последняя угольная электростанция в Стокгольме, пишет ZN.ua.

На ТЭЦ было две котельные, одна из которых была выведена из эксплуатации еще осенью. Другая оставалась в качестве резерва, но не была задействована через мягкую зиму. Окончательное закрытие произошло с завершением отопительного сезона и на два года раньше запланированного срока.

— Наша цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии, — говорит Андерс Егельруд, генеральный директор Stockholm Exergi.

Стокгольм планирует полностью прекратить использование ископаемого топлива (во всех секторах) к 2040 году, а Швеция в целом обязуется полностью перейти на ВИЭ к тому же сроку, и стать климатически-нейтральной до 2045 года. Закрытие угольной электростанции является одним из шагов к этим целям.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что планируют постепенно прекратить добычу угля и закрыть шахты, а для шахтеров найти новые рабочие места.