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В Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 377 случаев;
Волынская область - 212 случая;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 27 случаев;
Житомирская область - 337 случаев;
Закарпатская область - 286 случаев;
Запорожская область - 171 случай;
Ивано-Франковская область - 700 случаев;
Кировоградская область - 306 случаев;
Киев - 1159 случаев;
Киевская область - 519 случаев;
Львовская область - 317 случаев;
Луганская область - 28 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 183 случая;
Полтавская область - 169 случаев;
Ровенская область - 483 случая;
Сумская область - 94 случая;
Тернопольская область - 565 случаев;
Харьковская область - 125 случаев;
Херсонская область - 79 случаев;
Хмельницкая область - 66 случаев;
Черновицкая область - 1308 случаев;
Черкасская область - 249 случаев;
Черниговская область - 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 тысячи 969 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине 23 апреля зафиксировали 477 новых случаев заболевания коронавирусом, всего зафиксировано 7 тысяч 647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.
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В Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 377 случаев;
Волынская область - 212 случая;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 27 случаев;
Житомирская область - 337 случаев;
Закарпатская область - 286 случаев;
Запорожская область - 171 случай;
Ивано-Франковская область - 700 случаев;
Кировоградская область - 306 случаев;
Киев - 1159 случаев;
Киевская область - 519 случаев;
Львовская область - 317 случаев;
Луганская область - 28 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 183 случая;
Полтавская область - 169 случаев;
Ровенская область - 483 случая;
Сумская область - 94 случая;
Тернопольская область - 565 случаев;
Харьковская область - 125 случаев;
Херсонская область - 79 случаев;
Хмельницкая область - 66 случаев;
Черновицкая область - 1308 случаев;
Черкасская область - 249 случаев;
Черниговская область - 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 тысячи 969 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине 23 апреля зафиксировали 477 новых случаев заболевания коронавирусом, всего зафиксировано 7 тысяч 647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов