Женщину, которая была одной из первых заболевших коронавирусом в Николаевской области перевели из реанимации в обычную палату.

Об этом сообщила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

По словам Светланы Федоровой вчера 24 апреля женщину перевели из реанимации в обычную палату.

— Это одна из первых, у кого официально был подтвержден COVID, из отделения реанимации, куда она поступила в крайне тяжелом состоянии, мы переводим в обычное отделение. Она, дышит сама, но, тем не менее, кислородную поддержку мы еще будем продолжать давать. Но сегодня это наша маленькая, но на самом деле большая победа. Сегодня мы переводим нашу пациентку из реанимации в обычное отделение. В этом боксе будет находится наша больная, здесь на всякий случай готов концентратор, пульсоксиметр, которым измеряется количество кислорода в крови. Здесь все готово для дальнейшего оказания помощи. Бокс имеет выход на улицу, душевую, туалет. Пациентке будет здесь комфортно, - рассказала Светлана Федорова.

Напомним, 11 апреля в Николаевской области были зафиксированы первые два случая заболевания коронавирусом, заболели две женщины из села Вороновка Вознесенского района мать и дочь. 21 апреля в «Николаевском областном лабораторном центре МЗ Украины» сообщили о первом летальном случае от коронавирусной инфекции COVID-19 на Николаевщине.