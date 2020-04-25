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Президент США Дональд Трамп подписал пакет помощи малому бизнесу и системе здравоохранения на $ 484 миллиардов.
Об этом сообщает Укринформ.
Свою подпись лидер американцев поставил во время специальной церемонии в Белом доме.
— Сегодня я подписал Закон с программой защиты доходов и улучшением системы здравоохранения, – сказал президент. Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.
Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.
22 апреля Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные коронавирус.
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Президент США Дональд Трамп подписал пакет помощи малому бизнесу и системе здравоохранения на $ 484 миллиардов.
Об этом сообщает Укринформ.
Свою подпись лидер американцев поставил во время специальной церемонии в Белом доме.
— Сегодня я подписал Закон с программой защиты доходов и улучшением системы здравоохранения, – сказал президент. Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.
Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.
22 апреля Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные коронавирус.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов