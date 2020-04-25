Президент США Дональд Трамп подписал пакет помощи малому бизнесу и системе здравоохранения на $ 484 миллиардов.

Об этом сообщает Укринформ.

Свою подпись лидер американцев поставил во время специальной церемонии в Белом доме.

— Сегодня я подписал Закон с программой защиты доходов и улучшением системы здравоохранения, – сказал президент. Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.

Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.

22 апреля Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные коронавирус.