Врачи Снигиревской Центральной районной больницы остались без аванса, из-за того что больница не получила лицензию от Национальной службы здоровья Украины.

Об этом шла речь в ходе заседания бюджетной комиссии Снигиревского райсовета, сообщает Снигиревка.инфо.

Из-за того, что медики остались без денег главный врач больницы Николай Коврыга написал заявление об уходе.

По словам главы Снигиревского райсовета Татьяны Мезиной документы на продление лицензии главврач Снигиревской ЦРБ подал заблаговременно, еще в феврале. При этом, министерство здравоохранения должно было предоставить ответ районной больнице в срок, однако до апреля этот вопрос так и не был решен, и стал остро только после того, как медперсоналу не выплатили аванс за апрель.

Ввиду очереди в НСЗУ на получение разрешительных документов, получение лицензии Снигиревской ЦРБ может занять неопределенное время. Общий фонд заработной платы в Снигиревской ЦРБ составляет 1 миллион 800 тысяч гривен.

Отметим, что председатель Снигиревской райгосадминистрации Иван Зубрицкий сообщил, что вопрос погашения задолженности по выплате аванса медикам Снигиревской центральной районной больницы решен.

— В то время, когда проходило заседание бюджетной комиссии Снигиревского райсовета, управление Государственной казначейской службы Снигиревского района провело соответствующие платежи по перераспределению средств на банковские учреждения. Следовательно, уже сегодня средства должны поступить на банковские счета медиков. Сейчас держим на контроле вопрос получения лицензии для Снигиревской ЦРБ. Спасибо медикам за понимание, - сообщили в Снигиревской РГА.

Напомним, в Снигиревском районе на Николаевщине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.