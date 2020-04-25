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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19, имеют антитела, которые защищают их от повторного заражения вирусом.
Об этом пишет РБК-Украина.
ВОЗ сделала предупреждение в адрес правительств ряда стран, которые предлагают выдавать переболевшим COVID-19 людям "паспорта иммунитета" или "сертификаты безопасности", которые позволили бы им возвращаться к работе или путешествовать, на основе предположения о том, что выработавшиеся во время борьбы с вирусом антитела защитят их от повторного заражения.
— Люди, которые полагают, что у них есть иммунитет к повторному заражению, потому что они получили положительный результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. Использование таких сертификатов может, следовательно, увеличить риски дальнейшей передачи, - говорится в заявлении ВОЗ.
В настоящее время в мире насчитывается около 3 млн случаев заболевания COVID, при этом более 197 тысяч человек умерли. Первую строчку по количеству инфицированных и умерших от коронавируса занимают США. Там COVID-19 подтвердили у 935 232 человек, из них 52 193 человека умерли и 110 432 - выздоровели.
Ранее сообщалось, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19, имеют антитела, которые защищают их от повторного заражения вирусом.
Об этом пишет РБК-Украина.
ВОЗ сделала предупреждение в адрес правительств ряда стран, которые предлагают выдавать переболевшим COVID-19 людям "паспорта иммунитета" или "сертификаты безопасности", которые позволили бы им возвращаться к работе или путешествовать, на основе предположения о том, что выработавшиеся во время борьбы с вирусом антитела защитят их от повторного заражения.
— Люди, которые полагают, что у них есть иммунитет к повторному заражению, потому что они получили положительный результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. Использование таких сертификатов может, следовательно, увеличить риски дальнейшей передачи, - говорится в заявлении ВОЗ.
В настоящее время в мире насчитывается около 3 млн случаев заболевания COVID, при этом более 197 тысяч человек умерли. Первую строчку по количеству инфицированных и умерших от коронавируса занимают США. Там COVID-19 подтвердили у 935 232 человек, из них 52 193 человека умерли и 110 432 - выздоровели.
Ранее сообщалось, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов