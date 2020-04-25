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В Беларуси сегодня 25 апреля несмотря на пандемию коронавируса провели Республиканский субботник.
Об этом сообщает агенство БелТА.
— Госорганы, местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов, - сообщает госагентство БелТА.
Как сообщалось, на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Беларуси президент страны Александр Лукашенко 21 апреля заявил, что не видит оснований для отмены или переноса субботника.
— Когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело, - отметил Александр Лукашенко.
По словам главы государства, в настоящее время в Беларуси нет необходимости в отмене массовых мероприятий.
— Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся, - сказал Лукашенко.
Сам президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, высадив деревья на территории Национального парка Припятский. Здесь для возобновления лесной массы президентская бригада высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара.
Позже во время общения с журналистами глава государства отметил, что проведение республиканского субботника давно стало традицией в Беларуси и от нее отступать не будут. Президент давно заявлял: строить новую, суверенную и независимую Беларусь будут, опираясь на плечи отцов и дедов.
— Субботники - это, считаю, то доброе, что мы взяли из того (советского. - Прим. БЕЛТА) периода. Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий, - сказал Александр Лукашенко.
В соответствии с постановлением правительства Беларуси, половина заработанных на субботнике средств остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Еще 50% средств перечисляется министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.
При участии в субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно их коллективами.
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В Беларуси сегодня 25 апреля несмотря на пандемию коронавируса провели Республиканский субботник.
Об этом сообщает агенство БелТА.
— Госорганы, местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов, - сообщает госагентство БелТА.
Как сообщалось, на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Беларуси президент страны Александр Лукашенко 21 апреля заявил, что не видит оснований для отмены или переноса субботника.
— Когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело, - отметил Александр Лукашенко.
По словам главы государства, в настоящее время в Беларуси нет необходимости в отмене массовых мероприятий.
— Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся, - сказал Лукашенко.
Сам президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, высадив деревья на территории Национального парка Припятский. Здесь для возобновления лесной массы президентская бригада высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара.
Позже во время общения с журналистами глава государства отметил, что проведение республиканского субботника давно стало традицией в Беларуси и от нее отступать не будут. Президент давно заявлял: строить новую, суверенную и независимую Беларусь будут, опираясь на плечи отцов и дедов.
— Субботники - это, считаю, то доброе, что мы взяли из того (советского. - Прим. БЕЛТА) периода. Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий, - сказал Александр Лукашенко.
В соответствии с постановлением правительства Беларуси, половина заработанных на субботнике средств остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Еще 50% средств перечисляется министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.
При участии в субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно их коллективами.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов