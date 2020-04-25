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Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал ослабление карантинных ограничений со 2 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам испанского премьера, со 2 мая жителям страны будет разрешено ходить на прогулки и заниматься спортом. Соответствующий указ будет издан Министерством здравоохранения Испании. Уже завтра дети один раз в день смогут выходить на улицу возле своего дома.
— Если развитие пандемии будет развиваться в позитивном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб, - заявил он.
Кроме того, в ближайшее время правительство утвердит план поэтапного выхода из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Санчес отметил, что карантин будет сниматься по-разному в каждом из регионов страны.
— Деэскалация будет постепенной, мы не восстановим сразу всю деятельность и социальное передвижения. Мы будем делать это поэтапно. Кроме того, отмена карантинных ограничений будет развиваться по-разному в различных автономных сообществах - не только в зависимости от уровня распространения вируса в том или ином регионе, но и от возможностей медицинской системы, - пояснил премьер.
Напомним, в Молдове с 27 апреля возобновят работу все торговые точки, за исключением рынков и торговых центров.
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Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал ослабление карантинных ограничений со 2 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам испанского премьера, со 2 мая жителям страны будет разрешено ходить на прогулки и заниматься спортом. Соответствующий указ будет издан Министерством здравоохранения Испании. Уже завтра дети один раз в день смогут выходить на улицу возле своего дома.
— Если развитие пандемии будет развиваться в позитивном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб, - заявил он.
Кроме того, в ближайшее время правительство утвердит план поэтапного выхода из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Санчес отметил, что карантин будет сниматься по-разному в каждом из регионов страны.
— Деэскалация будет постепенной, мы не восстановим сразу всю деятельность и социальное передвижения. Мы будем делать это поэтапно. Кроме того, отмена карантинных ограничений будет развиваться по-разному в различных автономных сообществах - не только в зависимости от уровня распространения вируса в том или ином регионе, но и от возможностей медицинской системы, - пояснил премьер.
Напомним, в Молдове с 27 апреля возобновят работу все торговые точки, за исключением рынков и торговых центров.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов