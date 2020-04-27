Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти закрывают въезд в страну путешественникам еще из 14 стран, включая Россию, Беларусь, Украину, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля, - заявил Абэ.

Всего таких стран стало 87. Негражданам Японии, которые побывали в любой стране из списка в пределах двух недель до предполагаемого приезда в Японию, въезд будет закрыт. Это решение связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее правительство Японии признало временно недействительными визы, выданные иностранцам, прибывающим из стран, не входящих в этот черный список. Срок, на который визы должны были считаться недействительными, был сначала установлен до конца апреля, теперь кабмин продлил его до конца мая. Ранее министерство иностранных дел уже предупредило японских граждан об опасности любых поездок в данные страны, повысив уровень опасности на второй по значимости.

По последним данным, в Японии подтверждено 13 тысяч 441 случай заражения коронавирусом, умерли 372 человека.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса Япония перенесла проведение Олимпийских Игр-2020 на следующий год.