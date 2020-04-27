Об этом сообщает Громадське.

Министр здравоохранения Паула Даза заявила, что удостоверения позволят людям возвращаться к работе.

ВОЗ предостерегает выдавать «паспорта иммунитета» тем гражданам, которые уже переболели коронавирусом. Там считают, что такие паспорта могу помочь вирусу распространяться.

— На данный момент нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от коронавируса и имеют антитела, защищены от повторного инфицирования, — говорится в заявлении организации.

Впрочем, глава МЗ Чили отметила, что «человек, который переболел, имеет меньший риск заболеть снова». Она добавила, что удостоверение в Чили будут подтверждать, что человек выздоровел и завершил период изоляции, а не то, что у него появился иммунитет.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли, лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.