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Правительство Чили решило выдавать удостоверения людям, которые выздоровели после COVID-19. Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что они не имеют доказательств того, что у людей, которые переболели, появляется иммунитет к болезни.
Об этом сообщает Громадське.
Министр здравоохранения Паула Даза заявила, что удостоверения позволят людям возвращаться к работе.
ВОЗ предостерегает выдавать «паспорта иммунитета» тем гражданам, которые уже переболели коронавирусом. Там считают, что такие паспорта могу помочь вирусу распространяться.
— На данный момент нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от коронавируса и имеют антитела, защищены от повторного инфицирования, — говорится в заявлении организации.
Впрочем, глава МЗ Чили отметила, что «человек, который переболел, имеет меньший риск заболеть снова». Она добавила, что удостоверение в Чили будут подтверждать, что человек выздоровел и завершил период изоляции, а не то, что у него появился иммунитет.
Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли, лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.
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Правительство Чили решило выдавать удостоверения людям, которые выздоровели после COVID-19. Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что они не имеют доказательств того, что у людей, которые переболели, появляется иммунитет к болезни.
Об этом сообщает Громадське.
Министр здравоохранения Паула Даза заявила, что удостоверения позволят людям возвращаться к работе.
ВОЗ предостерегает выдавать «паспорта иммунитета» тем гражданам, которые уже переболели коронавирусом. Там считают, что такие паспорта могу помочь вирусу распространяться.
— На данный момент нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от коронавируса и имеют антитела, защищены от повторного инфицирования, — говорится в заявлении организации.
Впрочем, глава МЗ Чили отметила, что «человек, который переболел, имеет меньший риск заболеть снова». Она добавила, что удостоверение в Чили будут подтверждать, что человек выздоровел и завершил период изоляции, а не то, что у него появился иммунитет.
Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли, лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов