Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 понедельника достигло 206 тысяч 542 человек, увеличившись за сутки на 3 тысяч 662, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 понедельника насчитывалось 2 миллиона 971 тысяч 639 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 73 тысяч 756 случаев заражения.

Полностью излечились почти 866 тысяч человек.

Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в США - 965 тысяч 910 (54 тысяч 876 скончавшихся), Испании - 226 тысяч 629 (23 тысяч 190), Италии - 197 тысяч 675 (26 тысяч 644), Франции - 162 тысяч 220 (22 тысяч 856), Германии - 157 тысяч 770 (5 тысяч 976), Великобритании - 154 тысяч 037 (20 тысяч 732), Турции - 110 тысяч 130 (2 тысяч 805).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 27 апреля в Николаевской области выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19 — всего 116 больных.