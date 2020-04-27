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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 понедельника достигло 206 тысяч 542 человек, увеличившись за сутки на 3 тысяч 662, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Всего в мире, по данным университета, на 8:00 понедельника насчитывалось 2 миллиона 971 тысяч 639 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 73 тысяч 756 случаев заражения.
Полностью излечились почти 866 тысяч человек.
Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в США - 965 тысяч 910 (54 тысяч 876 скончавшихся), Испании - 226 тысяч 629 (23 тысяч 190), Италии - 197 тысяч 675 (26 тысяч 644), Франции - 162 тысяч 220 (22 тысяч 856), Германии - 157 тысяч 770 (5 тысяч 976), Великобритании - 154 тысяч 037 (20 тысяч 732), Турции - 110 тысяч 130 (2 тысяч 805).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 27 апреля в Николаевской области выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19 — всего 116 больных.
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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 понедельника достигло 206 тысяч 542 человек, увеличившись за сутки на 3 тысяч 662, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Всего в мире, по данным университета, на 8:00 понедельника насчитывалось 2 миллиона 971 тысяч 639 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 73 тысяч 756 случаев заражения.
Полностью излечились почти 866 тысяч человек.
Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в США - 965 тысяч 910 (54 тысяч 876 скончавшихся), Испании - 226 тысяч 629 (23 тысяч 190), Италии - 197 тысяч 675 (26 тысяч 644), Франции - 162 тысяч 220 (22 тысяч 856), Германии - 157 тысяч 770 (5 тысяч 976), Великобритании - 154 тысяч 037 (20 тысяч 732), Турции - 110 тысяч 130 (2 тысяч 805).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 27 апреля в Николаевской области выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19 — всего 116 больных.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов