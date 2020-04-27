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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая страну ожидают смягчения карантина, введенного ранее из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом пишет Новое время.
Начиная с 4 мая итальянцам позволят совершать поездки внутри отдельных регионов в случае, если они смогут обосновать цель поездки и соблюдать меры безопасности. Поездки из одного региона в другой будут разрешены в случае служебной необходимости.
Также итальянцам позволят посещать парки и скверы при соблюдении дистанции в два метра друг от друга. Также частично позволят тренировки профессиональным спортсменам.
С 4 мая в Италии отменят запрет на посещение похоронных церемоний. Ограничения на проведение массовых мероприятий сохранится. Бары и рестораны смогут обслуживать людей «на вынос». Полноценное открытие заведений общественного питания намечено на 1 июня.
Конте отметил, что с 18 мая в Италии откроют музеи и главные достопримечательности. В то же время все учебные заведения не возобновят работу в этом учебном году.
Напомним, 26 апреля в Италии за сутки зафиксировали меньше с середины марта число летальных исходов от коронавируса. Умерло 260 человек. Общее число заразившихся в стране - 197 тысяч 675 человек. Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 тысяч 644 человека. Италия занимает третье место в мире по количеству инфицированных после США и Испании.
Отметим, что количество больных коронавирусом в Италии состоянием на 25 апреля снизилось еще на тысячу. Эта тенденция наблюдается уже 5-й день подряд.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая страну ожидают смягчения карантина, введенного ранее из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом пишет Новое время.
Начиная с 4 мая итальянцам позволят совершать поездки внутри отдельных регионов в случае, если они смогут обосновать цель поездки и соблюдать меры безопасности. Поездки из одного региона в другой будут разрешены в случае служебной необходимости.
Также итальянцам позволят посещать парки и скверы при соблюдении дистанции в два метра друг от друга. Также частично позволят тренировки профессиональным спортсменам.
С 4 мая в Италии отменят запрет на посещение похоронных церемоний. Ограничения на проведение массовых мероприятий сохранится. Бары и рестораны смогут обслуживать людей «на вынос». Полноценное открытие заведений общественного питания намечено на 1 июня.
Конте отметил, что с 18 мая в Италии откроют музеи и главные достопримечательности. В то же время все учебные заведения не возобновят работу в этом учебном году.
Напомним, 26 апреля в Италии за сутки зафиксировали меньше с середины марта число летальных исходов от коронавируса. Умерло 260 человек. Общее число заразившихся в стране - 197 тысяч 675 человек. Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 тысяч 644 человека. Италия занимает третье место в мире по количеству инфицированных после США и Испании.
Отметим, что количество больных коронавирусом в Италии состоянием на 25 апреля снизилось еще на тысячу. Эта тенденция наблюдается уже 5-й день подряд.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов