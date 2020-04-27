Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая страну ожидают смягчения карантина, введенного ранее из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом пишет Новое время.

Начиная с 4 мая итальянцам позволят совершать поездки внутри отдельных регионов в случае, если они смогут обосновать цель поездки и соблюдать меры безопасности. Поездки из одного региона в другой будут разрешены в случае служебной необходимости.

Также итальянцам позволят посещать парки и скверы при соблюдении дистанции в два метра друг от друга. Также частично позволят тренировки профессиональным спортсменам.

С 4 мая в Италии отменят запрет на посещение похоронных церемоний. Ограничения на проведение массовых мероприятий сохранится. Бары и рестораны смогут обслуживать людей «на вынос». Полноценное открытие заведений общественного питания намечено на 1 июня.

Конте отметил, что с 18 мая в Италии откроют музеи и главные достопримечательности. В то же время все учебные заведения не возобновят работу в этом учебном году.

Напомним, 26 апреля в Италии за сутки зафиксировали меньше с середины марта число летальных исходов от коронавируса. Умерло 260 человек. Общее число заразившихся в стране - 197 тысяч 675 человек. Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 тысяч 644 человека. Италия занимает третье место в мире по количеству инфицированных после США и Испании.

Отметим, что количество больных коронавирусом в Италии состоянием на 25 апреля снизилось еще на тысячу. Эта тенденция наблюдается уже 5-й день подряд.