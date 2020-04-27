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Верховный суд Израиля запретит использовать мобильные телефоны для отслеживания людей, инфицированных коронавирусом, если парламент Израиля Кнессет до конца апреля не узаконит эту практику.
Постановление суда о необходимости легализации такой слежки вынесено 26 апреля, сообщает Лига.Новости.
В правительстве страны позицию Верховного суда назвали тревожной, обвинив его в чрезмерном и ненужном вмешательстве.
В то же время общественные активисты, наоборот, остались недовольны постановлением. По их мнению, суд дал властям слишком много времени, чтобы узаконить слежку. Также они отмечают, что решение суда хоть и признает незаконность происходящего, но позволяет продолжать наносить ущерб интересам граждан.
Ранее израильские власти приняли решение при помощи смартфонов отслеживать перемещение людей, зараженных коронавирусом, их контакты и соблюдение правил карантина. Жители страны расценили это как посягательство на их права и вмешательство в личную жизнь.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене с 19 апреля некоторых ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Верховный суд Израиля запретит использовать мобильные телефоны для отслеживания людей, инфицированных коронавирусом, если парламент Израиля Кнессет до конца апреля не узаконит эту практику.
Постановление суда о необходимости легализации такой слежки вынесено 26 апреля, сообщает Лига.Новости.
В правительстве страны позицию Верховного суда назвали тревожной, обвинив его в чрезмерном и ненужном вмешательстве.
В то же время общественные активисты, наоборот, остались недовольны постановлением. По их мнению, суд дал властям слишком много времени, чтобы узаконить слежку. Также они отмечают, что решение суда хоть и признает незаконность происходящего, но позволяет продолжать наносить ущерб интересам граждан.
Ранее израильские власти приняли решение при помощи смартфонов отслеживать перемещение людей, зараженных коронавирусом, их контакты и соблюдение правил карантина. Жители страны расценили это как посягательство на их права и вмешательство в личную жизнь.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене с 19 апреля некоторых ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов