Верховный суд Израиля запретит использовать мобильные телефоны для отслеживания людей, инфицированных коронавирусом, если парламент Израиля Кнессет до конца апреля не узаконит эту практику.

Постановление суда о необходимости легализации такой слежки вынесено 26 апреля, сообщает Лига.Новости.

В правительстве страны позицию Верховного суда назвали тревожной, обвинив его в чрезмерном и ненужном вмешательстве.

В то же время общественные активисты, наоборот, остались недовольны постановлением. По их мнению, суд дал властям слишком много времени, чтобы узаконить слежку. Также они отмечают, что решение суда хоть и признает незаконность происходящего, но позволяет продолжать наносить ущерб интересам граждан.

Ранее израильские власти приняли решение при помощи смартфонов отслеживать перемещение людей, зараженных коронавирусом, их контакты и соблюдение правил карантина. Жители страны расценили это как посягательство на их права и вмешательство в личную жизнь.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене с 19 апреля некоторых ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.