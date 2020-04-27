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В Одессе во дворе дома №9 по улице Академика Филатова на пприпаркованный автоомбиль упало дерево, которое по документам было спилено еще в прошлом году.
Об этом сообщает Думская.
Как рассказали жильцы дома, прошлым летом они написали об этом дереве в Единый центр обращений граждан Одесского горсовета (служба 1535).
— После последнего ливня ствол дерева очень сильно наклонился, при детальном исследовании заметно, что ствол внутри очень прогнил, он наполовину пустой. Любой сильный ветер может привести к падению дерева, высота которого достигает пятого этажа. Внизу часто ходят старики и маленькие дети, которые могут пострадать при падении ствола, — отмечалось в их обращении.
19 сентября одесситы получили ответ от директора КП «ЖКС «Вузовский» Зураба Шонии (уволен в январе 2020 года). Руководитель проинформировал их, что «силами участка выполнен снос дерева».
Напомгним, во вторник, 5 марта, в Николаеве на улице Большая Морская на микроавтобус «Газель» упал тополь.
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В Одессе во дворе дома №9 по улице Академика Филатова на пприпаркованный автоомбиль упало дерево, которое по документам было спилено еще в прошлом году.
Об этом сообщает Думская.
Как рассказали жильцы дома, прошлым летом они написали об этом дереве в Единый центр обращений граждан Одесского горсовета (служба 1535).
— После последнего ливня ствол дерева очень сильно наклонился, при детальном исследовании заметно, что ствол внутри очень прогнил, он наполовину пустой. Любой сильный ветер может привести к падению дерева, высота которого достигает пятого этажа. Внизу часто ходят старики и маленькие дети, которые могут пострадать при падении ствола, — отмечалось в их обращении.
19 сентября одесситы получили ответ от директора КП «ЖКС «Вузовский» Зураба Шонии (уволен в январе 2020 года). Руководитель проинформировал их, что «силами участка выполнен снос дерева».
Напомгним, во вторник, 5 марта, в Николаеве на улице Большая Морская на микроавтобус «Газель» упал тополь.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов