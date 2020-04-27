В Одессе во дворе дома №9 по улице Академика Филатова на пприпаркованный автоомбиль упало дерево, которое по документам было спилено еще в прошлом году.

Об этом сообщает Думская.

Как рассказали жильцы дома, прошлым летом они написали об этом дереве в Единый центр обращений граждан Одесского горсовета (служба 1535).

— После последнего ливня ствол дерева очень сильно наклонился, при детальном исследовании заметно, что ствол внутри очень прогнил, он наполовину пустой. Любой сильный ветер может привести к падению дерева, высота которого достигает пятого этажа. Внизу часто ходят старики и маленькие дети, которые могут пострадать при падении ствола, — отмечалось в их обращении.