Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна остановила распространение COVID-19, этого удалось достичь благодаря вовремя введенным жестким ограничениям в стране.

Об этом пишет The Guardian.

Ардерн сказал, что Новая Зеландия «избежала худшего» в пандемии, но должна продолжать бороться с вирусом.

— В Новой Зеландии нет широко распространенной передачи коронавируса. Мы выиграли эту битву. Но мы должны сохранять бдительность, если мы хотим продолжать в том же духе, - сказала она.

В понедельник, Новая Зеландия снимет блокировку 4-го уровня, которая действует уже более четырех недель. В течение этого времени почти все предприятия были закрыты, наряду со школами, в то время как население просили оставаться в своих домах для всех, кроме посещений супермаркетов и коротких прогулок.

Ардерн сказал, что невозможно узнать, что могло произойти без блокировки 4-го уровня.

Но она предупредила, что на уровне 3 возникли новые риски, а именно, люди стали больше контактировать с другими.

На третьем уровне ритейлерам, ресторанам и школам разрешат открыться. Школы будут открыты в среду для детей в возрасте до 10 лет, которые не могут учиться дома или чьи родители должны вернуться на работу. Ожидается, что один миллион новозеландцев вернется к работе во вторник.

— Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь для людей, - сказал Ардерн.

Напомним, 19 марта Новая Зеландия закрыла границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-2019.

