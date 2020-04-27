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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна остановила распространение COVID-19, этого удалось достичь благодаря вовремя введенным жестким ограничениям в стране.
Об этом пишет The Guardian.
Ардерн сказал, что Новая Зеландия «избежала худшего» в пандемии, но должна продолжать бороться с вирусом.
— В Новой Зеландии нет широко распространенной передачи коронавируса. Мы выиграли эту битву. Но мы должны сохранять бдительность, если мы хотим продолжать в том же духе, - сказала она.
В понедельник, Новая Зеландия снимет блокировку 4-го уровня, которая действует уже более четырех недель. В течение этого времени почти все предприятия были закрыты, наряду со школами, в то время как население просили оставаться в своих домах для всех, кроме посещений супермаркетов и коротких прогулок.
Ардерн сказал, что невозможно узнать, что могло произойти без блокировки 4-го уровня.
Но она предупредила, что на уровне 3 возникли новые риски, а именно, люди стали больше контактировать с другими.
На третьем уровне ритейлерам, ресторанам и школам разрешат открыться. Школы будут открыты в среду для детей в возрасте до 10 лет, которые не могут учиться дома или чьи родители должны вернуться на работу. Ожидается, что один миллион новозеландцев вернется к работе во вторник.
— Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь для людей, - сказал Ардерн.
Напомним, 19 марта Новая Зеландия закрыла границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-2019.
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна остановила распространение COVID-19, этого удалось достичь благодаря вовремя введенным жестким ограничениям в стране.
Об этом пишет The Guardian.
Ардерн сказал, что Новая Зеландия «избежала худшего» в пандемии, но должна продолжать бороться с вирусом.
— В Новой Зеландии нет широко распространенной передачи коронавируса. Мы выиграли эту битву. Но мы должны сохранять бдительность, если мы хотим продолжать в том же духе, - сказала она.
В понедельник, Новая Зеландия снимет блокировку 4-го уровня, которая действует уже более четырех недель. В течение этого времени почти все предприятия были закрыты, наряду со школами, в то время как население просили оставаться в своих домах для всех, кроме посещений супермаркетов и коротких прогулок.
Ардерн сказал, что невозможно узнать, что могло произойти без блокировки 4-го уровня.
Но она предупредила, что на уровне 3 возникли новые риски, а именно, люди стали больше контактировать с другими.
На третьем уровне ритейлерам, ресторанам и школам разрешат открыться. Школы будут открыты в среду для детей в возрасте до 10 лет, которые не могут учиться дома или чьи родители должны вернуться на работу. Ожидается, что один миллион новозеландцев вернется к работе во вторник.
— Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь для людей, - сказал Ардерн.
Напомним, 19 марта Новая Зеландия закрыла границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса COVID-2019.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов