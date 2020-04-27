В Италии за последние сутки было подтверждено 1739 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это самый низкий показатель за период с 10 марта.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на западные СМИ.

Общее число заразившихся COVID-19 в Италии приближается к 200 тыс. человек и составляет 199 414.

За последние сутки также скончались еще 333 пациента с коронавирусом. В общей сложности, в стране 26 977 человек стали жертвами СOVID-19. 66 624 полностью вылечились.

Итальянские власти рассчитывают ослабить жесткие меры, введенные в стране для сдерживания распространения коронавируса COVID-19 в течение ближайшего месяца. По данным итальянского издания «Коррьере делла сера», если не будет новых всплесков заболеваемости, то агро- и лесопромышленные комплексы возобновят работу 27 апреля. Работа на стройках и на текстильных фабриках может возобновиться 4 мая. До этого времени планируется открыть магазины одежды и обуви.

Точки общепита и парикмахерские в случае благоприятных перспектив могут вновь открыться 18 мая, отмечала «Коррьере делла сера», в то время как другие итальянские СМИ указывали более обтекаемый срок — «вторую половину мая».

Италия является одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран как Европы, так и мира. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.

Отметим, что правительство разработало поэтапный план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка его реализации может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.