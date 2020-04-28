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В Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
— Винницкая область - 406 случаев;
— Волынская область - 260 случаев;
— Днепропетровская область - 318 случаев;
— Донецкая область - 52 случая;
— Житомирская область - 354 случая;
— Закарпатская область - 387 случаев;
— Запорожская область - 208 случаев;
— Ивано-Франковская область - 783 случая;
— Кировоградская область - 356 случаев;
— Киев - 1298 случаев;
— Киевская область - 604 случая;
— Львовская область - 371 случай;
— Луганская область - 32 случая;
— Николаевская область - 116 случаев;
— Одесская область - 248 случаев;
— Полтавская область - 180 случаев;
— Ровенская область - 553 случая;
— Сумская область - 95 случаев;
— Тернопольская область - 664 случая;
— Харьковская область - 221 случай;
— Херсонская область - 88 случаев;
— Хмельницкая область - 72 случая;
— Черновицкая область - 1429 случаев;
— Черкасская область - 276 случаев;
— Черниговская область - 39 случаев.
На амбулаторном лечении находится 6 тысяч 430 пациентов, из них 1532 медработники. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
— В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, - сказано в сообщении.
Отметим, вчера 27 апреля, в Украине за сутки зафиксировали 392 новых случая коронавирусной инфекции.
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В Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
— Винницкая область - 406 случаев;
— Волынская область - 260 случаев;
— Днепропетровская область - 318 случаев;
— Донецкая область - 52 случая;
— Житомирская область - 354 случая;
— Закарпатская область - 387 случаев;
— Запорожская область - 208 случаев;
— Ивано-Франковская область - 783 случая;
— Кировоградская область - 356 случаев;
— Киев - 1298 случаев;
— Киевская область - 604 случая;
— Львовская область - 371 случай;
— Луганская область - 32 случая;
— Николаевская область - 116 случаев;
— Одесская область - 248 случаев;
— Полтавская область - 180 случаев;
— Ровенская область - 553 случая;
— Сумская область - 95 случаев;
— Тернопольская область - 664 случая;
— Харьковская область - 221 случай;
— Херсонская область - 88 случаев;
— Хмельницкая область - 72 случая;
— Черновицкая область - 1429 случаев;
— Черкасская область - 276 случаев;
— Черниговская область - 39 случаев.
На амбулаторном лечении находится 6 тысяч 430 пациентов, из них 1532 медработники. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
— В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, - сказано в сообщении.
Отметим, вчера 27 апреля, в Украине за сутки зафиксировали 392 новых случая коронавирусной инфекции.