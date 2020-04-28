Сегодня, 28 апреля, «Морской специализированный порт Ника-Тера» передал в Николаевские больницы №5 и №3, Центр первичной медико-санитарной помощи и Николаевский роддом № 1 многофункциональные медицинские кровати, пульсоксиметры, дезинфекторы и другое различное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Закупка оборудования проходит в рамках Программы помощи, которую осуществляет порт медицине Николаева.



Александр Чеботарев

— На базе нашей больницы уже фактически создается новый респираторный центр. Он сможет принимать больных коронавирусной инфекцией, в случае развития эпидемии. Сейчас мы на стадии «перезагрузки»: провели электричество, создается кислородная линия, которая обеспечит работу аппаратов ИВЛ, нами обновляются мебель, устанавливаются кровати, закуплены новое постельное белье, матрасы. Одним словом, создается все необходимые условия для нормального пребывания пациентов на амбулаторном лечении. Мы искренне благодарны порту «Ника-Тера» за поддержку, поскольку они непосредственно делают многие закупки для нас, активно помогают нашему медицинскому учреждению. Таким образом, бизнес помогает всему городу, всем николаевцам, – рассказал и.о. директора Городской больницы №3 Александр Чеботарёв.





Новую партию помощи от порта также получил Николаевский роддом № 1. Он работает с беременными и роженицами, у которых обнаружен вирус.

Роддом №1

— Портовики уже не первый раз привозят помощь, и привозят даже больше, чем мы ожидаем. Сегодня мы получили средства для дезинфекции и ларингоскопы. И на этот раз они откликнулись на нашу просьбу о помощи, – рассказала заместительница главного врача «Роддома №1» Людмила Солоджук.

Порт «НИКА-ТЕРА», входящий в группу компаний предпринимателя Дмитрия Фирташа Group DF, продолжает обеспечивать больницы города самым необходимым оборудованием.



Раннее порт передал многофункциональные кровати, передвижные бактерицидные облучатели, в большом количестве средства индивидуальной зашиты: респираторы, защитные костюмы и многое другое, а также кислородные концентраторы.

— Мы стараемся оперативно реагировать на запросы николаевских медиков, закупаем необходимое медоборудование, средства защиты. Сейчас ответственный бизнес должен особенно быстро и активно помогать городам. Мы полностью защитили своих сотрудников и помогаем николаевцам, помогаем медикам, которые сегодня на передовой. Мы на оперативной связи с местной властью и с медиками, и полностью выполним запланированную и утвержденную нашим акционером программу благотворительной помощи. Совсем скоро мы поставим кислородные концентраторов для Областного центра лечения инфекционных заболеваний. Я искренне благодарен акционеру и всему нашему коллективу за поддержку этого проекта, за эффективную работу с медиками. Медики спасают наших жителей от опасного недуга. Они всегда будут чувствовать плече и поддержку бизнеса, – рассказал начальник порта «МСП Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Пресс-релиз