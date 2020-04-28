Вчера, 27 апреля, в Германии, в Вольфсбурге возобновил работу автомобильный завод Volkswagen, отмечается, что это был самый большой перерыв в работе завода за всю 82-летнюю историю.

Крупнейший в мире производитель автомобилей внес 100 изменений в работу своих заводов, пытаясь возобновить бизнес, при этом не рискуя здоровьем сотен тысяч рабочих.

— Мы никогда не разрабатывали, не производили и не продавали автомобили в таких условиях, - сказал Бернд Остерло, главный представитель Volkswagen (VLKAF).

Завод в Вольфсбурге расположен на берегу 200-мильного канала Миттелланд, соединяющего морские и внутренние порты Европы. Первоначально построенный в 1938 году для размещения рабочих на заводах Volkswagen, Вольфсбург по-прежнему является домом для штаб-квартиры группы и с 1945 года выпустил более 45 миллионов автомобилей.

Завод был закрыт 19 марта, когда коронавирус проник в Европу, что заставило автопроизводителей прекратить производство по всему континенту после закрытия границ и введения национальных ограничений. В Европе около 14 миллионов человек работают в автомобильном секторе, поэтому возобновление работы крупнейшего автомобильного завода считается символическим.