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В условиях карантина британцы запасаются алкоголем. Продажи алкоголя в Великобритании в марте выросли на 31,4%.
Об этом сообщает УНН.
— Это самый большой рост с 1988 года, когда Национальное статистическое управление Великобритании начало вести подсчет, - говорится в сообщении.
При этом, продажи продуктов питания выросли на 10%. А обороты онлайн-торговли увеличились на 22%.
По данным Drinkaware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем «снимают стресс».
В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.
Напомним, что советник Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан заявил, что 728 человек умерли из-за применения метанола в качестве лекарства от коронавируса нового типа COVID-19.
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В условиях карантина британцы запасаются алкоголем. Продажи алкоголя в Великобритании в марте выросли на 31,4%.
Об этом сообщает УНН.
— Это самый большой рост с 1988 года, когда Национальное статистическое управление Великобритании начало вести подсчет, - говорится в сообщении.
При этом, продажи продуктов питания выросли на 10%. А обороты онлайн-торговли увеличились на 22%.
По данным Drinkaware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем «снимают стресс».
В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.
Напомним, что советник Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан заявил, что 728 человек умерли из-за применения метанола в качестве лекарства от коронавируса нового типа COVID-19.