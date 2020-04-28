В условиях карантина британцы запасаются алкоголем. Продажи алкоголя в Великобритании в марте выросли на 31,4%.

Об этом сообщает УНН.

— Это самый большой рост с 1988 года, когда Национальное статистическое управление Великобритании начало вести подсчет, - говорится в сообщении.

При этом, продажи продуктов питания выросли на 10%. А обороты онлайн-торговли увеличились на 22%.

По данным Drinkaware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем «снимают стресс».

В Украине же рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.

Напомним, что советник Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан заявил, что 728 человек умерли из-за применения метанола в качестве лекарства от коронавируса нового типа COVID-19.