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В Люксембурге планируют протестировать на коронавирус все население страны.
Об этом сообщает Le Parisien.
Всеобщее тестирование планируют начать 19 мая, тестировать на COVID-19 жителей будут в течение месяца.
Каждый день планируют проводить 20 тысяч тестирований, всего в Люксембурге проживает более 600 тысяч человек.
Первыми тестирование пройдут студенты и преподаватели, 4 мая в стране планируют возобновить учебный процесс в университетах.
Напомним, власти Португалии решили отменить режим чрезвычайного положения, который ранее ввели из-за мировой пандемии коронавируса.
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В Люксембурге планируют протестировать на коронавирус все население страны.
Об этом сообщает Le Parisien.
Всеобщее тестирование планируют начать 19 мая, тестировать на COVID-19 жителей будут в течение месяца.
Каждый день планируют проводить 20 тысяч тестирований, всего в Люксембурге проживает более 600 тысяч человек.
Первыми тестирование пройдут студенты и преподаватели, 4 мая в стране планируют возобновить учебный процесс в университетах.
Напомним, власти Португалии решили отменить режим чрезвычайного положения, который ранее ввели из-за мировой пандемии коронавируса.