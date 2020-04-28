В Люксембурге планируют протестировать на коронавирус все население страны.

Об этом сообщает Le Parisien.

Всеобщее тестирование планируют начать 19 мая, тестировать на COVID-19 жителей будут в течение месяца.

Каждый день планируют проводить 20 тысяч тестирований, всего в Люксембурге проживает более 600 тысяч человек.

Первыми тестирование пройдут студенты и преподаватели, 4 мая в стране планируют возобновить учебный процесс в университетах.

Напомним, власти Португалии решили отменить режим чрезвычайного положения, который ранее ввели из-за мировой пандемии коронавируса.