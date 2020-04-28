В Европейском союзе в связи с пандемией коронавируса COVID-19 разработают единый документ для туристической отрасли под названием «COVID-паспорт».

Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что туризм составляет 10 % ВВП ЕС и обеспечивает рабочие места для почти 12% всех работников в Евросоюзе. Он приносит доход более 400 миллиардов евро.

Министр туризма Хорватии Гари Каппелли отметил, что министры из 27 стран-членов согласились с необходимостью общего плана выхода из кризиса, вызванного пандемией, который будет включать в себя определенный документ для всего ЕС.

По его словам, это будет «что-то в форме «COVID-паспорта», который будет действителен во всех государствах-членах ЕС. Он, вероятно, облегчит отслеживание людей с подозрением и контактных лиц.

Ранее сообщалось, что власти Португалии решили отменить режим чрезвычайного положения, который ранее ввели из-за мировой пандемии коронавируса.