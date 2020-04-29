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В Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
— Винницкая область- 412 случаев (101 выздоровел)
— Волынская область - 271 случай (55 выздоровели)
— Днепропетровская область - 323 случая (17 выздоровели)
— Донецкая область - 52 случая (10 выздоровели)
— Житомирская область - 357 случаев (18 выздоровели)
— Закарпатская область - 403 случая (43 выздоровели)
— Запорожская область - 228 случаев (51 выздоровел)
— Ивано-Франковская область- 821 случай (72 выздоровели)
— Киев - 1341 случай (69 выздоровели)
— Киевская область - 643 случая (70 выздоровели)
— Кировоградская область - 377 случаев (81 выздоровел)
— Львовская область - 405 случаев (66 выздоровели)
— Луганская область - 33 случая (3 выздоровели)
— Николаевская область - 116 случаев (5 выздоровели)
— Одесская область - 261 случай (13 выздоровели)
— Полтавская область - 188 случаев (20 выздоровели)
— Ровенская область - 588 случаев (49 выздоровели)
— Сумская область - 98 случаев (55 выздоровели)
— Тернопольская область - 708 случаев (76 выздоровели)
— Харьковская область - 237 случаев (19 выздоровели)
— Херсонская область - 111 случаев (31 выздоровел)
— Хмельницкая область - 81 случай (18 выздоровели)
— Черкасская область - 282 случая (60 выздоровели)
— Черновицкая область - 1489 случаев (97 выздоровели)
— Черниговская область - 41 случай (4 выздоровели).
— На амбулаторном лечении находится 6 тысяч 773 пациента, из них 536 детей и 1643 медработника. Были госпитализированы 3 тысячи 93 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%), - сказано в сообщении.
В общем 1 тысяча 103 пациента уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 апреля было зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
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В Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
— Винницкая область- 412 случаев (101 выздоровел)
— Волынская область - 271 случай (55 выздоровели)
— Днепропетровская область - 323 случая (17 выздоровели)
— Донецкая область - 52 случая (10 выздоровели)
— Житомирская область - 357 случаев (18 выздоровели)
— Закарпатская область - 403 случая (43 выздоровели)
— Запорожская область - 228 случаев (51 выздоровел)
— Ивано-Франковская область- 821 случай (72 выздоровели)
— Киев - 1341 случай (69 выздоровели)
— Киевская область - 643 случая (70 выздоровели)
— Кировоградская область - 377 случаев (81 выздоровел)
— Львовская область - 405 случаев (66 выздоровели)
— Луганская область - 33 случая (3 выздоровели)
— Николаевская область - 116 случаев (5 выздоровели)
— Одесская область - 261 случай (13 выздоровели)
— Полтавская область - 188 случаев (20 выздоровели)
— Ровенская область - 588 случаев (49 выздоровели)
— Сумская область - 98 случаев (55 выздоровели)
— Тернопольская область - 708 случаев (76 выздоровели)
— Харьковская область - 237 случаев (19 выздоровели)
— Херсонская область - 111 случаев (31 выздоровел)
— Хмельницкая область - 81 случай (18 выздоровели)
— Черкасская область - 282 случая (60 выздоровели)
— Черновицкая область - 1489 случаев (97 выздоровели)
— Черниговская область - 41 случай (4 выздоровели).
— На амбулаторном лечении находится 6 тысяч 773 пациента, из них 536 детей и 1643 медработника. Были госпитализированы 3 тысячи 93 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%), - сказано в сообщении.
В общем 1 тысяча 103 пациента уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 апреля было зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.