В Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

— Винницкая область- 412 случаев (101 выздоровел)

— Волынская область - 271 случай (55 выздоровели)

— Днепропетровская область - 323 случая (17 выздоровели)

— Донецкая область - 52 случая (10 выздоровели)

— Житомирская область - 357 случаев (18 выздоровели)

— Закарпатская область - 403 случая (43 выздоровели)

— Запорожская область - 228 случаев (51 выздоровел)

— Ивано-Франковская область- 821 случай (72 выздоровели)

— Киев - 1341 случай (69 выздоровели)

— Киевская область - 643 случая (70 выздоровели)

— Кировоградская область - 377 случаев (81 выздоровел)

— Львовская область - 405 случаев (66 выздоровели)

— Луганская область - 33 случая (3 выздоровели)

— Николаевская область - 116 случаев (5 выздоровели)

— Одесская область - 261 случай (13 выздоровели)

— Полтавская область - 188 случаев (20 выздоровели)

— Ровенская область - 588 случаев (49 выздоровели)

— Сумская область - 98 случаев (55 выздоровели)

— Тернопольская область - 708 случаев (76 выздоровели)

— Харьковская область - 237 случаев (19 выздоровели)

— Херсонская область - 111 случаев (31 выздоровел)

— Хмельницкая область - 81 случай (18 выздоровели)

— Черкасская область - 282 случая (60 выздоровели)

— Черновицкая область - 1489 случаев (97 выздоровели)

— Черниговская область - 41 случай (4 выздоровели).

— На амбулаторном лечении находится 6 тысяч 773 пациента, из них 536 детей и 1643 медработника. Были госпитализированы 3 тысячи 93 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%), - сказано в сообщении.

В общем 1 тысяча 103 пациента уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 28 апреля было зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.