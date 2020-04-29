В России по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 99 тысяч 399 заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

За последние сутки в России подтвержден 5841 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2624 (44,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1830 человек.

Всего в стране зарегистрировано 99 тысяч 399 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 тысяч 286 человек.

Также за сутки зафиксировано 108 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 972 человека.

Напомним, что в Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.