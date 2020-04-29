В Туркменистане накануне визита делегации Всемирной организации здравоохранения исчезли пациенты из зоны карантина, здесь в изоляции находились несколько сотен человек с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает региональная Радио Свобода со ссылкой на источники.

— В карантине на окраине Туркменабада сейчас осталось пять человек, остальных отпустили, - сообщил источник издания, отметив, что там содержалось 486 человек. Там находилась крупнейшая зона карантина для пациентов с подозрением на COVID-19.

Корреспондентам не удалось выяснить были ли сотни пациентов выписаны из карантина, или их перевели в другое место.

Как сообщали источники Радио Свобода в Туркменистане в системе здравоохранения Туркменистана, в Туркменабаде находилась крупнейшая зона карантина для пациентов с подозрением на COVID.

Карантин, находящийся на территории инфекционной больницы на окраине Туркменабада, был организован в феврале, после вспышки коронавируса в мире, часть пациентов содержались в палаточном лагере, куда помещали в основном мужчин, а женщины и дети содержались в здании инфекционной больницы.

О предстоящем визите миссии европейских экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистан стало известно 23 апреля после заявления министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова об отсутствии в стране подтвержденных случаев заражения COVID-19.

По данным издания Хроника Туркменистана власти Туркменистан намереваются спрятать больных коронавирусом от миссии ВОЗ в отдаленных больницах. Как сообщает издание, представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, МИД, МВД, МНБ и ряда других министерств и Комитетов, включая региональные отделения, провели встречу и обсудили какие меры можно предпринять, чтобы представить Туркменистан в наилучшем свете. Было принято решение временно перевести зараженных в отдаленные сельские медучреждения велаятов, в которых будут обустроены карантинные зоны.

Ранее, власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.