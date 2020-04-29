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У китайских мужчин смертность от COVID-19 – в 2,4 раза выше, чем у женщин, пишут местные медики. Данных об анализе по другим странам нет.
Об этом сообщает Лига.
Мужчины более чем вдвое чаще женщин умирают от коронавирусной болезни. Так считают медики Пекинской больницы Тонгрин, проанализировав истории болезней китайских 1099 пациентов.
Помимо этого, они пришли к выводу, что оба пола в равной степени заражаются вирусом, но мужчины с COVID-19 более подвержены риску худших последствий и смерти – независимо от возраста.
В выборку вошли: 43 пациента, которых авторы лечили сами, а также публичные данные о 37 летальных случаях и 1019 выживших. Для сравнения выбраны мужчины/женщины примерно одинакового возраста. Также было поровну мужчин и женщин.
Кроме того, ученые сравнили показатели SARS-CoV-2 с «первым SARS» – вспышкой предыдущей подобной болезни в начале 2003 года. Взяты данные о 524 пациентах c SARS в Пекине (включая 139 умерших). Результаты были плюс-минус теми же.
Ученые считают, что мужчины, «сердечники» и диабетики рискуют умереть больше из-за того, что у них выше уровни белка ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки организма.
Авторы уточнили, что провели первый, но предварительный анализ гендерных различий по пациентам COVID-19. При этом медики признают, что исследование "имеет некоторые ограничения" и призывают коллег масштабировать исследование темы.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что пик заболеваемости коронавирусом в городе еще впереди.
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У китайских мужчин смертность от COVID-19 – в 2,4 раза выше, чем у женщин, пишут местные медики. Данных об анализе по другим странам нет.
Об этом сообщает Лига.
Мужчины более чем вдвое чаще женщин умирают от коронавирусной болезни. Так считают медики Пекинской больницы Тонгрин, проанализировав истории болезней китайских 1099 пациентов.
Помимо этого, они пришли к выводу, что оба пола в равной степени заражаются вирусом, но мужчины с COVID-19 более подвержены риску худших последствий и смерти – независимо от возраста.
В выборку вошли: 43 пациента, которых авторы лечили сами, а также публичные данные о 37 летальных случаях и 1019 выживших. Для сравнения выбраны мужчины/женщины примерно одинакового возраста. Также было поровну мужчин и женщин.
Кроме того, ученые сравнили показатели SARS-CoV-2 с «первым SARS» – вспышкой предыдущей подобной болезни в начале 2003 года. Взяты данные о 524 пациентах c SARS в Пекине (включая 139 умерших). Результаты были плюс-минус теми же.
Ученые считают, что мужчины, «сердечники» и диабетики рискуют умереть больше из-за того, что у них выше уровни белка ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки организма.
Авторы уточнили, что провели первый, но предварительный анализ гендерных различий по пациентам COVID-19. При этом медики признают, что исследование "имеет некоторые ограничения" и призывают коллег масштабировать исследование темы.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что пик заболеваемости коронавирусом в городе еще впереди.