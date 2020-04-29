Мужчины более чем вдвое чаще женщин умирают от коронавирусной болезни. Так считают медики Пекинской больницы Тонгрин, проанализировав истории болезней китайских 1099 пациентов.

Помимо этого, они пришли к выводу, что оба пола в равной степени заражаются вирусом, но мужчины с COVID-19 более подвержены риску худших последствий и смерти – независимо от возраста.

В выборку вошли: 43 пациента, которых авторы лечили сами, а также публичные данные о 37 летальных случаях и 1019 выживших. Для сравнения выбраны мужчины/женщины примерно одинакового возраста. Также было поровну мужчин и женщин.

Кроме того, ученые сравнили показатели SARS-CoV-2 с «первым SARS» – вспышкой предыдущей подобной болезни в начале 2003 года. Взяты данные о 524 пациентах c SARS в Пекине (включая 139 умерших). Результаты были плюс-минус теми же.

Ученые считают, что мужчины, «сердечники» и диабетики рискуют умереть больше из-за того, что у них выше уровни белка ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки организма.

Авторы уточнили, что провели первый, но предварительный анализ гендерных различий по пациентам COVID-19. При этом медики признают, что исследование "имеет некоторые ограничения" и призывают коллег масштабировать исследование темы.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич допускает, что пик заболеваемости коронавирусом в городе еще впереди.