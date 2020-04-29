Турция продолжила дистанционное обучение для миллионов учащихся начальных, средних и старших классов до 31 мая в рамках текущих мер по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом заявил министр образования Зия Селчук, сообщает Европейская правда.

— В соответствии с рекомендациями Совета по науке мы на заседании правительства решили продолжить программу дистанционного обучения по 31 мая, - сказал Селчук журналистам в Анкаре 29 апреля.

23 марта, через 12 дней после того, как страна обнаружила первый случай COVID-19, Турция запустила дистанционное обучение на основе телевидения и в цифровой форме для примерно 18 млн учеников начальных, средних и старших классов.

— Самым безопасным местом для наших детей остается дом, - сказал Селчук, добавив, что домашнее обучение является единственным вариантом для продолжения образования.

Дистанционное обучение транслируется по трем каналам, предоставляемых государственной Турецкой корпорацией радио и телевидения (TRT) и Сетью образовательной информации EBA). Уроки эфирной школы TRT-EBA для учащихся начальной, средней и старшей школы идут по отдельным каналам.

Селчук также сообщил, что ученики будут автоматически переходить в следующие классы согласно результатам первого семестра независимо от их среднего уровня.

Ранее сообщалось, что Турция добилась значительного прогресса в плане взятия под контроль эпидемии коронавируса.