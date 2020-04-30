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В Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.
Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины.
На амбулаторном лечении находится 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи заболевания коронавирусом подтверждено:
Винницкая область - 417 (127 выздоровели)
Волынская область - 280 (60 выздоровели)
Днепропетровская область - 347 (23 выздоровели)
Донецкая область - 68 (10 выздоровели)
Житомирская область - 374 (21 выздоровел)
Закарпатская область - 419 (48 выздоровели)
Запорожская область - 243 (62 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 862 (72 выздоровели)
Киев - 1401 случай (75 выздоровели)
Киевская область - 664 (73 выздоровели)
Кировоградская область - 391 (100 выздоровели)
Львовская область - 430 (77 выздоровели)
Луганская область - 33 (4 выздоровели)
Николаевская область - 126 (5 выздоровели)
Одесская область - 277 (15 выздоровели)
Полтавская область - 203 (21 выздоровел)
Ровенская область - 637 (59 выздоровели)
Сумская область -102 (57 выздоровели)
Тернопольская область - 779 (78 выздоровели)
Харьковская область - 249 (20 выздоровели)
Херсонская область - 111 (35 выздоровел)
Хмельницкая область - 82 (20 выздоровели)
Черкасская область - 290 (60 выздоровели)
Черновицкая область - 1571 (110 выздоровели)
Черниговская область - 50 (6 выздоровели).
Напомним, 29 апреля в Украине подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.
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В Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.
Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины.
На амбулаторном лечении находится 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи заболевания коронавирусом подтверждено:
Винницкая область - 417 (127 выздоровели)
Волынская область - 280 (60 выздоровели)
Днепропетровская область - 347 (23 выздоровели)
Донецкая область - 68 (10 выздоровели)
Житомирская область - 374 (21 выздоровел)
Закарпатская область - 419 (48 выздоровели)
Запорожская область - 243 (62 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 862 (72 выздоровели)
Киев - 1401 случай (75 выздоровели)
Киевская область - 664 (73 выздоровели)
Кировоградская область - 391 (100 выздоровели)
Львовская область - 430 (77 выздоровели)
Луганская область - 33 (4 выздоровели)
Николаевская область - 126 (5 выздоровели)
Одесская область - 277 (15 выздоровели)
Полтавская область - 203 (21 выздоровел)
Ровенская область - 637 (59 выздоровели)
Сумская область -102 (57 выздоровели)
Тернопольская область - 779 (78 выздоровели)
Харьковская область - 249 (20 выздоровели)
Херсонская область - 111 (35 выздоровел)
Хмельницкая область - 82 (20 выздоровели)
Черкасская область - 290 (60 выздоровели)
Черновицкая область - 1571 (110 выздоровели)
Черниговская область - 50 (6 выздоровели).
Напомним, 29 апреля в Украине подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.