В Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины.

На амбулаторном лечении находится 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи заболевания коронавирусом подтверждено:

Винницкая область - 417 (127 выздоровели)

Волынская область - 280 (60 выздоровели)

Днепропетровская область - 347 (23 выздоровели)

Донецкая область - 68 (10 выздоровели)

Житомирская область - 374 (21 выздоровел)

Закарпатская область - 419 (48 выздоровели)

Запорожская область - 243 (62 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 862 (72 выздоровели)

Киев - 1401 случай (75 выздоровели)

Киевская область - 664 (73 выздоровели)

Кировоградская область - 391 (100 выздоровели)

Львовская область - 430 (77 выздоровели)

Луганская область - 33 (4 выздоровели)

Николаевская область - 126 (5 выздоровели)

Одесская область - 277 (15 выздоровели)

Полтавская область - 203 (21 выздоровел)

Ровенская область - 637 (59 выздоровели)

Сумская область -102 (57 выздоровели)

Тернопольская область - 779 (78 выздоровели)

Харьковская область - 249 (20 выздоровели)

Херсонская область - 111 (35 выздоровел)

Хмельницкая область - 82 (20 выздоровели)

Черкасская область - 290 (60 выздоровели)

Черновицкая область - 1571 (110 выздоровели)

Черниговская область - 50 (6 выздоровели).

Напомним, 29 апреля в Украине подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.