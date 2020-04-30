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В Финляндии за две недели планируют возобновить работу школ, которые были закрыты на карантин.
Об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин, пишет РБК-Украина.
Санна Марин объявила, что школы откроются 14 мая, однако посещать учебу будут только ученики девяти базовых классов, а старшая школа и в дальнейшем будет учиться дистанционно. На такое решение негативно отреагировал Национальный союз педагогов, но власти ссылаются на успешный опыт других европейских государств.
Кроме того, учебный год в Финляндии завершается в конце мая, поэтому восстановленное обучение продлится всего две недели. Однако празднований по случаю окончания обучения не состоится, для предотвращения распространения коронавируса.
Как отмечается, в настоящее время в Финляндии было лабораторно подтверждено 4906 случаев инфицирования коронавирусом, из них 206 человек умерли.
Напомним, Польша анонсировала следующие ослабления карантина, с 4 мая возобновят работу музеи и библиотеки. Решение об открытии яслей и детсадов оставляют на усмотрение их учредителей, если заведения смогут выполнять критерии, определенные в методических рекомендациях Министерства здравоохранения. Средствами дезинфекции их обещают обеспечить
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В Финляндии за две недели планируют возобновить работу школ, которые были закрыты на карантин.
Об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин, пишет РБК-Украина.
Санна Марин объявила, что школы откроются 14 мая, однако посещать учебу будут только ученики девяти базовых классов, а старшая школа и в дальнейшем будет учиться дистанционно. На такое решение негативно отреагировал Национальный союз педагогов, но власти ссылаются на успешный опыт других европейских государств.
Кроме того, учебный год в Финляндии завершается в конце мая, поэтому восстановленное обучение продлится всего две недели. Однако празднований по случаю окончания обучения не состоится, для предотвращения распространения коронавируса.
Как отмечается, в настоящее время в Финляндии было лабораторно подтверждено 4906 случаев инфицирования коронавирусом, из них 206 человек умерли.
Напомним, Польша анонсировала следующие ослабления карантина, с 4 мая возобновят работу музеи и библиотеки. Решение об открытии яслей и детсадов оставляют на усмотрение их учредителей, если заведения смогут выполнять критерии, определенные в методических рекомендациях Министерства здравоохранения. Средствами дезинфекции их обещают обеспечить