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17-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг пожертвовала $100 000 для помощи детям во время пандемии коронавируса.
Об этом пишет Лига.Новости.
— Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав ребенка. Это затронет всех детей сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего, - сказала она.
Деньги Грета получила как приз от Датского фонда (Danish foundation). Средства будут направлены в ЮНИСЕФ, который пытается поддержать детей, пострадавших от закрытия школ и других проблем из-за карантина.
Особенная поддержка от ЮНИСЕФ оказывается регионам, где отмечаются нехватка продовольствия, проблемы с системой здравоохранения, детское насилие и потеря доступа к образованию.
25 марта шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу.
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17-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг пожертвовала $100 000 для помощи детям во время пандемии коронавируса.
Об этом пишет Лига.Новости.
— Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав ребенка. Это затронет всех детей сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы будут затронуты больше всего, - сказала она.
Деньги Грета получила как приз от Датского фонда (Danish foundation). Средства будут направлены в ЮНИСЕФ, который пытается поддержать детей, пострадавших от закрытия школ и других проблем из-за карантина.
Особенная поддержка от ЮНИСЕФ оказывается регионам, где отмечаются нехватка продовольствия, проблемы с системой здравоохранения, детское насилие и потеря доступа к образованию.
25 марта шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу.