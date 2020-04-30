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Под Николаевом на территории Коларовского сельсовета идет незаконная добыча песка, кроме того в песочном карьере устроили мусорную свалку в результате которой страдает окружающая среда.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Николаевской области.
Отмечается, что в Госэкоинспекцию не единожды обращались местные жители с заявлением о том, что в Витовском районе на территории Коларовского сельсовета незаконно добывают песок. Госэкоинспекторы выезжали на место с обследованием.
— По результатам обследований факты, изложенные в обращениях, подтверждены. На территории около 200 метров от станции Ингул расположена хаотическая свалка, на которую в разное время выбрасывали кости животных, которые относятся к опасным отходам, имеющие биологические свойства и металлолом. Разрешительных документов на добычу песка в карьере нет. Инспекторы вызвали на место полицию и подали заявление о преступлении по признакам уголовного преступления, данное заявление внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований. К административной ответственности привлечено лицо, в результате деятельности которого произошло засорение и загрязнение земельного участка, - сказано в сообщении.
Общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде составляет 171 тысячу 800 гривен.
В Госэкоинспекции отмечают, что 25 февраля 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил один из исков Инспекции о взыскании штрафа у предпринимателя, который занимается незаконной добычей песка. Однако в настоящее время, по словам заявителей, добыча песка продолжается, каждый день из карьера выезжает машина с песком.
Напомним, в Николаевской области местный предприниматель заработал более 23 миллионов гривен на незаконной добыче песка, который используется в дорожном строительстве и строительных растворах.
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Под Николаевом на территории Коларовского сельсовета идет незаконная добыча песка, кроме того в песочном карьере устроили мусорную свалку в результате которой страдает окружающая среда.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Николаевской области.
Отмечается, что в Госэкоинспекцию не единожды обращались местные жители с заявлением о том, что в Витовском районе на территории Коларовского сельсовета незаконно добывают песок. Госэкоинспекторы выезжали на место с обследованием.
— По результатам обследований факты, изложенные в обращениях, подтверждены. На территории около 200 метров от станции Ингул расположена хаотическая свалка, на которую в разное время выбрасывали кости животных, которые относятся к опасным отходам, имеющие биологические свойства и металлолом. Разрешительных документов на добычу песка в карьере нет. Инспекторы вызвали на место полицию и подали заявление о преступлении по признакам уголовного преступления, данное заявление внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований. К административной ответственности привлечено лицо, в результате деятельности которого произошло засорение и загрязнение земельного участка, - сказано в сообщении.
Общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде составляет 171 тысячу 800 гривен.
В Госэкоинспекции отмечают, что 25 февраля 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил один из исков Инспекции о взыскании штрафа у предпринимателя, который занимается незаконной добычей песка. Однако в настоящее время, по словам заявителей, добыча песка продолжается, каждый день из карьера выезжает машина с песком.
Напомним, в Николаевской области местный предприниматель заработал более 23 миллионов гривен на незаконной добыче песка, который используется в дорожном строительстве и строительных растворах.