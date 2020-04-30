За прошедшие сутки в Испании число жертв коронавируса выросло на 268 – это наименьшее число умерших за месяц.

Об этом сообщает Европейская правда.

С начала эпидемии в Испании от коронавируса умерли 24 тысячи 543 человека. Количество заражений увеличилось до 213 тысяч 435, из них за последние сутки инфицирование подтвердили у 816 человек.

Количество выздоровевших за последние сутки выросло на 3 тысячи 103 человека – до 112 050.

28 апреля испанское правительство объявило о поэтапном плане ослабления ограничительных мер, предусматривающем четыре фазы. Страна рассчитывает прийти к новой нормальности до конца июня.