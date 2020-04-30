|Скорость ветра:
|5.5 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:01
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:16
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
За прошедшие сутки в Испании число жертв коронавируса выросло на 268 – это наименьшее число умерших за месяц.
Об этом сообщает Европейская правда.
С начала эпидемии в Испании от коронавируса умерли 24 тысячи 543 человека. Количество заражений увеличилось до 213 тысяч 435, из них за последние сутки инфицирование подтвердили у 816 человек.
28 апреля испанское правительство объявило о поэтапном плане ослабления ограничительных мер, предусматривающем четыре фазы. Страна рассчитывает прийти к новой нормальности до конца июня.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
За прошедшие сутки в Испании число жертв коронавируса выросло на 268 – это наименьшее число умерших за месяц.
Об этом сообщает Европейская правда.
С начала эпидемии в Испании от коронавируса умерли 24 тысячи 543 человека. Количество заражений увеличилось до 213 тысяч 435, из них за последние сутки инфицирование подтвердили у 816 человек.
28 апреля испанское правительство объявило о поэтапном плане ослабления ограничительных мер, предусматривающем четыре фазы. Страна рассчитывает прийти к новой нормальности до конца июня.