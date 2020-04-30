Венгрия переходит ко второму этапу выхода из карантина, власти готовят ослабление ряда ограничений.

Об этом сообщила местная онлайн-газета Portfolio.hu.

Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш, заявил, что в стране замедлилось распространение коронавируса и Венгрия готова восстанваливать привычную жизнь.

Так, 4 мая в стране возобновится работа всех магазинов без ограничений во времени, а также откроют летние террасы уличных кафе, спортивные площадки, музеи под открытым небом и зоопарки. Школы останутся закрытыми до конца мая, а массовые мероприятия с участием более 500 человек будут разрешены не раньше середины августа.