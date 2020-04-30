|Скорость ветра:
|4.6 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:01
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:16
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Венгрия переходит ко второму этапу выхода из карантина, власти готовят ослабление ряда ограничений.
Об этом сообщила местная онлайн-газета Portfolio.hu.
Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш, заявил, что в стране замедлилось распространение коронавируса и Венгрия готова восстанваливать привычную жизнь.
Так, 4 мая в стране возобновится работа всех магазинов без ограничений во времени, а также откроют летние террасы уличных кафе, спортивные площадки, музеи под открытым небом и зоопарки. Школы останутся закрытыми до конца мая, а массовые мероприятия с участием более 500 человек будут разрешены не раньше середины августа.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Венгрия переходит ко второму этапу выхода из карантина, власти готовят ослабление ряда ограничений.
Об этом сообщила местная онлайн-газета Portfolio.hu.
Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш, заявил, что в стране замедлилось распространение коронавируса и Венгрия готова восстанваливать привычную жизнь.
Так, 4 мая в стране возобновится работа всех магазинов без ограничений во времени, а также откроют летние террасы уличных кафе, спортивные площадки, музеи под открытым небом и зоопарки. Школы останутся закрытыми до конца мая, а массовые мероприятия с участием более 500 человек будут разрешены не раньше середины августа.