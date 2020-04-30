Великобритания преодолела пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции», — сказал премьер.

Он добавил, что страна уже достигла фазы «нисходящей траектории» распространения заболеваемости.

Кроме того, Борис Джонсон сообщил, что на следующей неделе он изложит план по снятию в стране введенных из-за пандемии ограничений.

За последние сутки в Великобритании зафиксировали 674 случая смерти людей с коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии коронавируса скончались 26711 инфицированных.

Как сообщает телеканал Sky News, со вчерашнего дня в правительственные сводки о случаях смерти включают данные не только об умерших в больницах пациентах, но и о скончавшихся в домах престарелых или других местах.

Кроме того, в стране диагностировали 6030 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество заражений в Великобритании достигло превысило 171,2 тысячи.

Ранее сообщалось, что 70% украинцев готовы к продлению карантина минимум на месяц.