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В Италии за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 вылечились 4 693 человек.
Это рекордный показатель за все время эпидемии, сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты в четверг, 30 апреля.
Общее число излечившихся пациентов достигло 75 945. При этом 285 человек скончались за сутки (вчера их было 323). Число жертв пандемии в Италии достигло 27 967.
Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 205 463 при суточном приросте в 1 872 новых случая.
Сейчас коронавирусом болеют более 100 тысяч итальянцев. Из них 18 149 госпитализированы, это на 1 061 меньше, чем вчера.
Напомним, Италия не будет открывать границы для иностранных туристов до конца 2020 года.
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В Италии за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 вылечились 4 693 человек.
Это рекордный показатель за все время эпидемии, сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты в четверг, 30 апреля.
Общее число излечившихся пациентов достигло 75 945. При этом 285 человек скончались за сутки (вчера их было 323). Число жертв пандемии в Италии достигло 27 967.
Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 205 463 при суточном приросте в 1 872 новых случая.
Сейчас коронавирусом болеют более 100 тысяч итальянцев. Из них 18 149 госпитализированы, это на 1 061 меньше, чем вчера.
Напомним, Италия не будет открывать границы для иностранных туристов до конца 2020 года.