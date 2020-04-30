В Италии за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 вылечились 4 693 человек.

Это рекордный показатель за все время эпидемии, сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты в четверг, 30 апреля.

Общее число излечившихся пациентов достигло 75 945. При этом 285 человек скончались за сутки (вчера их было 323). Число жертв пандемии в Италии достигло 27 967.

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 205 463 при суточном приросте в 1 872 новых случая.

Сейчас коронавирусом болеют более 100 тысяч итальянцев. Из них 18 149 госпитализированы, это на 1 061 меньше, чем вчера.

Напомним, Италия не будет открывать границы для иностранных туристов до конца 2020 года.