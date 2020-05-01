В Швейцарии пожилым людям разрешили контактировать с детьми без симптомов в возрасте до 10 лет, хотя в большинстве стран такие контакты запрещены в виду того, что пожилые люди входят в группу риска в ситуации пандемии коронавируса.

Об этом сообщает местный вещатель SRF.

Новая рекомендация поступила от Даниэля Коха, главы инфекционной службы страны. Он утверждает, что дети практически не передают коронавирус.

— Дети практически не заражаются и не передают вирус. И в основном дети заражаются своими родителями. Вот почему маленькие дети не представляют опасности для пациентов из группы риска или бабушек и дедушек. Поэтому вполне законно, что дедушка и бабушка должны иметь физический контакт с детьми, — сказал Даниэль Кох.

С детьми старше 10 лет контакты уже нежелательны, так как риск заражения, по словам швейцарского специалиста, возрастает. Но даже с детьми младше этого возраста Кох не рекомендует находиться рядом слишком долго. Речь не может идти о длительном присмотре за детьми.

Пересмотренные официальные руководящие принципы были приняты после консультации с экспертами университетов в Цюрихе, Берне и Женеве.

Вместе с тем не все эксперты согласны с новым подходом Швейцарии, сообщает Business Insider.

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен публично не согласился с Кохом. Он сказал, что следует проявлять осторожность при анализе исследований, которые показывают, что вирус меньше поражает детей. По его словам, слишком мало исследований сделано на эту тему, и их результаты слишком противоречивы.

— Нет никаких оснований думать, что дети менее восприимчивы к инфекции, если они не защищены, и что они не могут передавать вирус. Мы не видим подтверждений этому в эпидемиологии, — сказала 29 апреля на пресс-конференции Мариа ван Керхов, технический руководитель ВОЗ.

По данным worldometers, в Швейцарии сейчас 29 580 зараженный коронавирусом. 1737 человек умерли. 23 100 — выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Дании начали ослаблять карантинные меры в середине апреля, с тех пор распространение коронавируса в стране не ускорилось.