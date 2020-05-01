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С 9 июня на Кипре возобновляют работу аэропорты, именно со второй половины июня вступит в силу третий этап ослабления карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, 4 мая начнется частичное ослабление карантинных мер.
По его словам, кроме авиасообщения, с 9 июня также начнут работу порты, которые будут обслуживать круизные лайнеры. Также полностью откроются рестораны, кафе и бары.
Министр сообщил, что гостиницы также возобновят работу, указав, что им будет разрешено принимать туристов, которым будет разрешено въезжать в страну на условиях, препятствующих распространению коронавируса.
Отметим, туризм является двигателем экономики Кипра, на долю которого, наряду с поездками, приходится около 21 процента валового внутреннего продукта страны.
31 марта на Кипре ужесточили карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удваивают штраф за нарушение правил карантина.
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С 9 июня на Кипре возобновляют работу аэропорты, именно со второй половины июня вступит в силу третий этап ослабления карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, 4 мая начнется частичное ослабление карантинных мер.
По его словам, кроме авиасообщения, с 9 июня также начнут работу порты, которые будут обслуживать круизные лайнеры. Также полностью откроются рестораны, кафе и бары.
Министр сообщил, что гостиницы также возобновят работу, указав, что им будет разрешено принимать туристов, которым будет разрешено въезжать в страну на условиях, препятствующих распространению коронавируса.
Отметим, туризм является двигателем экономики Кипра, на долю которого, наряду с поездками, приходится около 21 процента валового внутреннего продукта страны.
31 марта на Кипре ужесточили карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удваивают штраф за нарушение правил карантина.