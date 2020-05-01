С 9 июня на Кипре возобновляют работу аэропорты, именно со второй половины июня вступит в силу третий этап ослабления карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, 4 мая начнется частичное ослабление карантинных мер.

По его словам, кроме авиасообщения, с 9 июня также начнут работу порты, которые будут обслуживать круизные лайнеры. Также полностью откроются рестораны, кафе и бары.

Министр сообщил, что гостиницы также возобновят работу, указав, что им будет разрешено принимать туристов, которым будет разрешено въезжать в страну на условиях, препятствующих распространению коронавируса.

Отметим, туризм является двигателем экономики Кипра, на долю которого, наряду с поездками, приходится около 21 процента валового внутреннего продукта страны.

31 марта на Кипре ужесточили карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удваивают штраф за нарушение правил карантина.