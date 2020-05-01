По состоянию на утро 1 мая в Украине зафиксировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.

Об этом сообщается в утренней сводке Министерства здравоохранения Украины.

Случаи инфицирования коронавирусом по регионам:

Винницкая область — 425 случаев;

Волынская область — 307 случаев;

Днепропетровская область — 364 случая;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 390 случаев;

Закарпатская область — 432 случая;

Запорожская область — 260 случаев;

Ивано-Франковская область — 899 случаев;

Кировоградская область — 392 случая;

Киев — 1453 случая;

Киевская область — 694 случая;

Львовская область — 454 случая;

Луганская область — 35 случаев;

Николаевская область — 126 случаев;

Одесская область — 296 случаев;

Полтавская область — 211 случаев;

Ровенская область — 658 случаев;

Сумская область — 103 случая;

Тернопольская область — 793 случая;

Харьковская область — 274 случая;

Херсонская область — 120 случаев;

Хмельницкая область — 92 случая;

Черновицкая область — 1667 случаев;

Черкасская область — 296 случаев;

Черниговская область — 50 случаев.

В Центре общественного здоровья Украины сообщают, что на амбулаторном лечении находится 7 тысяч 526 пациентов, из них 610 детей и 1 тысяча 785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3 тысячи 335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. При этом отмечается, что в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

— В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%), - сказано в сообщении.

Также сообщается, что и 1 тысячи 413 пациентов, которые уже выздоровели, 311 медработников — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, что в Украине 30 апреля состоянием на 09:00 было подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.