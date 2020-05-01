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По состоянию на утро 1 мая в Украине зафиксировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.
Об этом сообщается в утренней сводке Министерства здравоохранения Украины.
Случаи инфицирования коронавирусом по регионам:
В Центре общественного здоровья Украины сообщают, что на амбулаторном лечении находится 7 тысяч 526 пациентов, из них 610 детей и 1 тысяча 785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3 тысячи 335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. При этом отмечается, что в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.
— В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%), - сказано в сообщении.
Также сообщается, что и 1 тысячи 413 пациентов, которые уже выздоровели, 311 медработников — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, что в Украине 30 апреля состоянием на 09:00 было подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.
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По состоянию на утро 1 мая в Украине зафиксировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.
Об этом сообщается в утренней сводке Министерства здравоохранения Украины.
Случаи инфицирования коронавирусом по регионам:
В Центре общественного здоровья Украины сообщают, что на амбулаторном лечении находится 7 тысяч 526 пациентов, из них 610 детей и 1 тысяча 785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3 тысячи 335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. При этом отмечается, что в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.
— В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%), - сказано в сообщении.
Также сообщается, что и 1 тысячи 413 пациентов, которые уже выздоровели, 311 медработников — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, что в Украине 30 апреля состоянием на 09:00 было подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.