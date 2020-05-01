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60% жителей Великобритании будут чувствовать себя неудобно, оставляя свои дома, даже если правительство отменит строгие ограничения, которые были введены в связи с распространением коронавируса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos Mori, пишет Reuters.
Как известно в Британии с 23 марта действуют строигие карантинные ограничения, но в четверг премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна уже прошла пик пандемии и пообещал на следующей неделе разработать план постепенного возвращения к нормальной жизни.
В ходе опроса выяснилось, что более 60% британцев испытывали бы дискомфорт, возвращаясь в бары и рестораны, пользуясь общественным транспортом или отправляясь на спортивное мероприятие. Более 40% все еще неохотно ходят в магазины или отправляют своих детей в школы, а более 30% волнуются за поход на работу или встречу с друзьями.
— Подавляющее большинство британцев придерживаются запрета не потому, что им приказало правительство, а потому, что они не хотят заболеть или стать переносчиками коронавируса, - отмечает издание.
Напомним, Великобритания преодолела пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Отметим, что в условиях карантина британцы запасаются алкоголем. Продажи алкоголя в Великобритании в марте выросли на 31,4%.
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60% жителей Великобритании будут чувствовать себя неудобно, оставляя свои дома, даже если правительство отменит строгие ограничения, которые были введены в связи с распространением коронавируса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos Mori, пишет Reuters.
Как известно в Британии с 23 марта действуют строигие карантинные ограничения, но в четверг премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна уже прошла пик пандемии и пообещал на следующей неделе разработать план постепенного возвращения к нормальной жизни.
В ходе опроса выяснилось, что более 60% британцев испытывали бы дискомфорт, возвращаясь в бары и рестораны, пользуясь общественным транспортом или отправляясь на спортивное мероприятие. Более 40% все еще неохотно ходят в магазины или отправляют своих детей в школы, а более 30% волнуются за поход на работу или встречу с друзьями.
— Подавляющее большинство британцев придерживаются запрета не потому, что им приказало правительство, а потому, что они не хотят заболеть или стать переносчиками коронавируса, - отмечает издание.
Напомним, Великобритания преодолела пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Отметим, что в условиях карантина британцы запасаются алкоголем. Продажи алкоголя в Великобритании в марте выросли на 31,4%.